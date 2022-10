Quirinale: al via le consultazioni per la formazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la prima giornata di consultazioni delle forze politiche al Quirinale. La delegazione del gruppo parlamentare "Per le Autonomie (Svp-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)" ha confermato il suo orientamento a non votare la fiducia. “Il nostro orientamento è quello non votare la fiducia al governo perché devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento nei confronti delle autonomie”, ha affermato la senatrice del Sudtiroler Volkspartei e del gruppo Per le Autonomie, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è però detta “l’ultima parola perché non conosciamo la lista dei ministri”, ha aggiunto. A salire al Quirinale anche la delegazione del Terzo polo. “Abbiamo rimarcato al presidente Mattarella che saremo all’opposizione: non faremo sconti e cercheremo di ingaggiare il governo su tematiche concrete”, ha detto il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda. Inoltre, il leader di Azione ha chiarito: "In caso di posizioni contrarie al supporto all'Ucraina o di natura filo russa la nostra opposizione non sarà costruttiva ma durissima, fuori e dentro il Parlamento”. (segue) (Rin)