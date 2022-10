Imprese: Enel, siglato accordo per cessione del 50 per cento di Gridspertise a Cvc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l’operazione nel suo complesso generi un impatto positivo sull’Ebitda del Gruppo Enel per circa 500 milioni di euro, oltre a un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo di circa 300 milioni di euro. La chiusura dell’operazione, prevista entro la fine del 2022 – si legge ancora –, è subordinata a talune condizioni sospensive tipiche di questo tipo di transazioni, tra cui il conseguimento delle diverse autorizzazioni amministrative necessarie per il trasferimento a Cvc della quota del 50 per cento in Gridspertise, in particolare in relazione alla procedura di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al nulla osta da parte delle competenti Autorità per la concorrenza. A seguito dell'operazione, Enel e Cvc gestiranno la Società in regime di controllo congiunto. L'operazione è in linea con l'attuale Piano strategico del Gruppo Enel, secondo il modello di Stewardship, che prevede investimenti effettuati con terze parti, inclusa la possibilità del Gruppo di monetizzare le proprie competenze e offrire servizi ai partner. Gridspertise fornisce alle società di distribuzione elettrica (Dso) l'accesso a soluzioni sostenibili e all'avanguardia per la trasformazione digitale delle reti in tre aree principali: misurazione e digitalizzazione grid edge, digitalizzazione delle infrastrutture di rete, digitalizzazione delle field operations. Gridspertise nasce nel 2021 forte dell'esperienza di Enel nello sviluppo, test e scaling delle migliori tecnologie per le smart grid a livello mondiale. Oggi, la società offre tecnologie basate su un importante portafoglio di soluzioni proprietarie collaudate sul campo, a decine di Dso di dimensioni diverse e in diverse aree geografiche. Fra i mercati target figurano Europa, America Latina e Nord America, con la possibilità di espandersi verso l'Asia-Pacifico, dove l'investimento in reti intelligenti guiderà l’aggiornamento delle infrastrutture nel prossimo futuro. (Com)