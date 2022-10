Qatar: lanciata esercitazione militare “Watan” a un mese da inizio Campionato mondiale calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo periodo, Doha ha concordato con diversi Paesi del Golfo, del Medio Oriente e a livello internazionale misure per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei tifosi e dei visitatori alla Coppa del mondo. Ieri, una task force congiunta composta da truppe di terra e della Marina della Turchia è arrivata nell’emirato del Golfo. La task force turca comprende anche truppe d'élite e sarà responsabile della protezione degli stadi, degli hotel e delle delegazioni nazionali. Oltre ai militari, una nave da guerra navale turca aiuterà a garantire la sicurezza delle coste del Qatar. Nel mese di gennaio scorso, il ministero dell’Interno turco aveva fatto sapere che la Turchia avrebbe inviato oltre 3.000 agenti antisommossa e 100 poliziotti per operazioni speciali in Qatar, insieme a 50 specialisti di dispositivi esplosivi e 80 tra cani da fiuto e cani antisommossa. (segue) (Res)