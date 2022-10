Migranti: Florida, documenti su trasferimento a in Massachusetts saranno prodotti entro il primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del governatore della Florida, Ron DeSantis, ha fatto sapere che pubblicherà i documenti relativi ai voli charter organizzati il mese scorso per trasportare migranti dal Texas all’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts, entro il primo dicembre, dopo la causa legale avanzata dal Centro della Florida per la responsabilità del governo (Fcga). Stando agli atti giudiziari depositati martedì, l’organizzazione no profit ha accusato l’ufficio di DeSantis di aver rifiutato di mettere a disposizione i documenti richiesti. Gli avvocati del governatore hanno risposto dicendo che Fcga non ha dato alle autorità il tempo sufficiente per preparare la documentazione richiesta. “Dato il numero molto elevato di richieste, sarebbe ragionevole richiedere un tempo di qualche mese per produrre questa documentazione, e non certo i dieci giorni che il Centro ha aspettato prima di minacciare una causa”, hanno scritto gli avvocati di DeSantis in una nota. (Was)