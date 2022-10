Usa: advisor Cdc chiedono di inserire vaccino Covid-19 tra quelli di routine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un panel di advisor dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) negli Stati Uniti ha votato a favore della possibilità di includere la vaccinazione contro il Covid-19 tra quelle di routine, richieste per i bambini e gli adulti a partire dai sei mesi di età. Il panel ha votato all’unanimità per includere il vaccino contro il Covid-19 nella lista dei cicli di routine per il 2023, insieme a quelli per l’influenza, per il morbillo, per gli orecchioni, per la rosolia e per la poliomielite. La decisione finale spetta comunque ai Centri, che non sono tenuti a seguire i consigli degli advisor: in caso di approvazione, una nuova lista di vaccini sarà pubblicata a febbraio del 2023. (Was)