Sardegna: protesta pastori, verso una legge ad hoc nella prossima seduta del Consiglio regionale (2)

"La conferenza dei capigruppo – ha ricordato Pais – ha preso un impegno all'unanimità, perché questa non è una battaglia dei pastori sardi e di una sola categoria, – ma di tutta la Sardegna". I pastori, che hanno consegnato alla commissione un documento dettagliato con tutti i riferimenti normativi ed economici che hanno accompagnato fin dallo scorso febbraio il dibattito sulla nuova Pac e l'azione delle istituzioni europee, nazionali e regionali, hanno rivolto dure critiche alla Regione perché, a loro giudizio, la Sardegna non è stata adeguatamente difesa ed è stata fortemente penalizzata, perdendo risorse per oltre 115 milioni nel quinquennio 2023-2027 a favore di Regioni molto più ricche come Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Uno squilibrio che va assolutamente colmato, ha sostenuto il portavoce dei pastori Nenneddu Sanna di Orune, nell'interesse di tutta la Sardegna perchè, "senza i pastori nei nostri paesi finisce tutto". Le nostre richieste, ha aggiunto Fabio Pisu, sono fra l'altro coerenti con la strategia dell'Unione europea che, con la nuova Pac, voleva favorire la crescita delle zone disagiate senza lasciare indietro le persone che stanno in campagna; una strategia importante soprattutto per la Sardegna dove si fa una agricoltura ecosostenibile attenta alla salvaguardia delle bio-diversità, anche in aziende di piccole dimensioni adatte alle condizioni locali.