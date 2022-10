Sardegna: Portovesme srl, scongiurato fino al prossimo 31 gennaio stop a produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linee di produzione in funzione, cassa integrazione per i lavoratori della Portovesme srl, in attesa di nuove interlocuzioni con il Governo sull’abbattimento dei costi dell’energia e di un progetto di rilancio e di riconversione dell’azienda. E’ l’esito dell’incontro a Villa devoto, convocato dal Presidente della Regione Christian Solinas, con le rappresentanze di Portovesme srl, dei sindacati e di Confindustria. Scongiurata, almeno fino al 31 gennaio, la chiusura della linea piombo. Portovesme srl conferma la disponibilità a sottoscrivere un Accordo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che interesserà a rotazione 392 lavoratori e per una durata iniziale presumibile di 14 settimane decorrenti dal prossimo 25/10/2022. Le parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 12 dicembre per verificare l’andamento dei prezzi energetici e l’effettiva disponibilità di provvedimenti e strumenti in grado di rendere possibili le produzioni. La Regione, tramite l’Assessorato del Lavoro, conferma il massimo impegno per individuare tutti gli strumenti a salvaguardia dell’indotto e dei lavoratori indiretti interessati dallo stato di crisi anche con l’avvio di incontri specifici. (segue) (Rsc)