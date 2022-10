Sardegna: Portovesme srl, scongiurato fino al prossimo 31 gennaio stop a produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun lavoratore sarà lasciato indietro, ha detto il Presidente Christian Solinas. La Regione, ha aggiunto, continua a fare la propria parte per la salvaguardia dell’occupazione ma anche delle attività industriali in un polo di importanza strategica per l’economia del Sulcis e dell’intera Sardegna. Riunire tutte le parti intorno allo stesso tavolo, ha proseguito il Presidente Solinas, e’ stato un elemento fondamentale per mantenere la vertenza su binari di reciproca collaborazione. Nel corso della riunione l’AD della Portovesme srl ha rappresentato nel dettaglio gli impatti che gli elevati costi energetici stanno determinando nelle produzioni degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino. La Regione ha confermato il proprio impegno affinché, attraverso opportune iniziative di proposta e sollecitazione dei competenti organi di Governo o attraverso strumenti e iniziative di carattere regionale e nazionale, sia possibile modificare i parametri di funzionamento del decreto sull’Energy Release attraverso la possibile fissazione di una quota di riserva di energia per le Isole atta garantire concretamente il principio di insularità. (segue) (Rsc)