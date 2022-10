Iran: l'Italia tra i membri della Freedom Online Coalition che condanna blocco a internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi, membri della Freedom Online Coalition, siamo profondamente allarmati e condanniamo fermamente le misure intraprese dall'Iran per limitare l'accesso a internet a seguito delle proteste scoppiate nel Paese per la tragica uccisione di Mahsa Amini. Lo riferisce la Freedom Online Coalition, un gruppo di 34 governi, tra cui l’Italia, impegnato a promuovere la libertà di internet. in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri e della cooperazione italiano sul proprio sito, la coalizione ha denunciato il blocco a internet da parte del governo iraniano “per la maggior parte degli 84 milioni di cittadini”. Oltre a internet, Teheran ha interrotto la connessione dati mobili, l’accesso alle piattaforme di social media e di messaggistica e i server Dns crittografati. (segue) (Res)