Cultura: “Campano d’Oro” 2022 a presidente Cnr Maria Chiara Carrozza (2)

- Nella "Laudatio" Paolo Dario, professore emerito di Robotica biomedica della Scuola Superiore Sant'Anna, ha insistito sul profilo scientifico e istituzionale della premiata. "Maria Chiara Carrozza – ha detto – ha interpretato al meglio le qualità che caratterizzano un profilo moderno di docente di statura internazionale: ha condotto ricerche in settori di avanguardia, ottenendo risultati che la posizionano fra le 'Top Italian Women Scientists' e fra le migliori ricercatrici del mondo nella Bioingegneria e nella Biorobotica; ha educato e formato un gran numero di studentesse e studenti che si sono poi distinti in ruoli di grande responsabilità e prestigio; ha promosso e partecipato attivamente a iniziative di valorizzazione della ricerca, fondando aziende spin-off e sedendo in Consigli di Amministrazione di grandi aziende. Ma a tutto questo si sono aggiunti negli anni attività di servizio istituzionale e civico di straordinario rilievo, attività di servizio istituzionale che fanno di Maria Chiara Carrozza una figura di altissimo prestigio, che onora al massimo grado l'Università e la città di Pisa, oltre all'Italia tutta". La presidente del Cnr Carrozza si è detta "orgogliosa” di ricevere questo premio “per il quale ringrazio gli organizzatori e l'Associazione Laureati Ateneo Pisano”. “Sarò sempre legata alla città di Pisa, dalla quale provengo, e alla sua Università, che ho frequentato durante il mio corso di laurea in fisica e dove, come me, ha studiato tutta la mia famiglia", ha sottolineato. Istituito nel 1971, il "Campano d'Oro" viene assegnato a ex allievi dell'Ateneo pisano che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell'industria e delle professioni. Nell'albo del premio figurano personalità quali Carlo Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia, Tiziano Terzani, Andrea Bocelli e, ultimi due in ordine cronologico, Salvatore Settis e Manuela Roncella. (Com)