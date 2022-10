Germania: esponenti maggioranza mettono in guardia da partecipazione Cosco in porto Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti di spicco della maggioranza al governo in Germania hanno messo in guardia dall'acquisizione del 35 per cento del terminale di Tollerort, nel porto di Amburgo, da parte del gruppo statale per le spedizioni e la logistica cinese Cosco. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, il deputato dei Verdi al Bundestag, Konstantin von Notz, ha evidenziato i rischi dell'operazione, che avrebbe il sostegno della Cancelleria federale. Presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, von Notz ha affermato: “Potrebbero esservi argomenti economici di breve periodo per l'ingresso della Cina nel porto di Amburgo, ma ragioni politico-strategiche a lungo termine vietano una tale cessione”. L'esponente degli ecologisti ha aggiunto: “Se la Cina e le sue autorità comuniste tengono in pugno parti rilevanti delle catene di approvvigionamento globali ed europee, siamo massimamente aperti al ricatto”. Von Notz ha quindi definito la Cina “una dittatura” e “un Paese che agisce sempre in maniera imperialista e totalitaria, e non è assolutamente un alleato” delle liberaldemocrazie. Pertanto, ha avvertito l'esponente dei Verdi, “lasciare parti altamente sensibili della nostra infrastruttura critica sarebbe una ripetizione e approfondimento degli errori del passato, da cui in realtà avremmo dovuto imparare”. (segue) (Geb)