Germania: esponenti maggioranza mettono in guardia da partecipazione Cosco in porto Amburgo (2)

- A sua volta, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag dove presiede la commissione Difesa, si è chiesta: “Che altro deve succedere nel mondo affinché la Germania arrivi nella realtà e non faccia il nanetto di fronte ai nemici del mondo mondo libero democratico?”. Per Strack-Zimmermann, la vendita alla Cina di infrastrutture critiche come una parte del porto di Amburgo è un “errore palese” e ci si deve chiedere “chi effettivamente consiglia il cancelliere”, Olaf Scholz. Drastico sull'operazione Johannes Vogel, deputato della Fdp al parlamento federale: “Non dovremmo essere così stupidi”. A sua volta, il deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Sebastian Roloff, si è detto “piuttosto scettico” riguardo agli investimenti cinesi nelle infrastrutture critiche della Germania. “Dovremmo stare attenti”, ha sottolineato l'esponente della SpD. Secondo i Giovani socialisti (Juso), l'organizzazione giovanile del partito, “una società statale cinese non deve acquisire alcuna partecipazione nel porto di Amburgo”. (Geb)