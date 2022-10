Veneto: assessore Lavoro, investire su formazione continua per rafforzare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi della Regione del Veneto "sono di costruire nella prossima programmazione modelli di economia e di business innovativi che poggino sulle tecnologie, digitali in particolare, e che soprattutto garantiscano la formazione di nuove competenze. Le nuove sfide fondamentali sono quelle della sostenibilità, dell'inclusione e della transizione digitale. Sfide affrontabili solo se il capitale umano diventa il principale vettore". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro durante un dibattito svoltosi nel "Forum sulla formazione continua-Scenari, esigenze e prospettive future per lo sviluppo dell'occupazione di qualità", organizzato da Fondo For.Te. "Serve investire sulla formazione continua per garantire il rafforzamento delle imprese - ha aggiunto - non solo per crearne di nuove, ma per rigenerare quelle che esistenti, come ad esempio attraverso la rivisitazione degli antichi mestieri in chiave molto tecnologica. Serve creare modelli di organizzazione diversi che hanno comunque la necessità di poggiare sul capitale umano. A partire dall'identità cultura manifatturiera del Veneto - ha concluso - abbiamo scelto di investire sulle trasformazioni che partono dal capitale umano, dal verde e dalla trasformazione digitale, creando un ecosistema unico". (Rev)