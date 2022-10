Veneto: firmata convenzione fra comune di Pedavena e Birra Castello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata una convenzione fra il comune di Pedavena e la Birra Castello, la cui fabbrica ha sede in quei territori e che quest'anno festeggia i suoi 125 anni. Come si legge nel comunicato, l'accordo è stato siglato per creare "sinergia tra pubblico e privato a favore della comunità". Infatti, "grazie all'impegno dell'azienda permette all'ente di avere a disposizione delle risorse importanti da investire nel trasporto pubblico scolastico ed il sociale", aggiunge il comunicato. "Una fabbrica che ha raccontato e che continua a raccontare una storia fatta di uomini e donne che con le loro mani si occupano non solo di riempimenti, travasi, svuotamenti o fermentazioni, ma anche di trasmettere le emozioni di un legame da difendere e rimarcare orgogliosamente. È su questo che si fonda la stipula di questa convenzione, perché potenziando i servizi rivolti ai cittadini e l'aiuto verso le persone più fragili si migliora la qualità del vivere quotidiano, che diventa fondamento del grande patto sociale che preserva la coesione comunitaria. E così possiamo dar vita ad un paese vivo e coeso, per non disperdere i nostri valori e la nostra identità, fondata sulla pluralità delle espressioni sociali, culturali ed economiche", ha spiegato il sindaco di Pedavena, Nicola Castellaz. (Rev)