Honduras: l'80 per cento dei migranti in ingresso nel 2022 sono venezuelani e cubani

- L’80 per cento dei migranti entrati in Honduras nel 2022 in modo irregolare sono venezuelani e cubani. Secondo cifre dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) dei 124.865 migranti entrati nel paese centroamericano, il 43,4 per cento (54.198) è di nazionalità cubana, il 35,5 per cento (44.315) venezuelana, il 6,7 per cento (8.359) ecuadoriana e il 3,9 per cento (4.943) sono haitiana. Il 17,4 per cento di loro sono minori. (Mec)