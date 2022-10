Roma: Aula approva rinegoziazione prestiti con Cdp, 65 milioni risparmi dal 2022 al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della più ampia azione di razionalizzazione della gestione del proprio bilancio, l'amministrazione capitolina ha deciso di avvalersi dello strumento di Cassa depositi e prestiti che consente la rinegoziazione dei prestiti attualmente in essere. La decisione è stata oggetto di una delibera approvata dalla giunta nei giorni scorsi, sulla quale è arrivato oggi il via libera definitivo dell'assemblea capitolina. Lo comunica in una nota il Campidoglio. La rinegoziazione comporta una riduzione degli oneri finanziari a carico di Roma Capitale stimabile, nel triennio 2022-2024, in almeno 65 milioni di euro tra quota capitale e interessi, di cui circa 16 milioni di euro nel 2022. L'iniziativa, con la quale Roma Capitale accede a uno strumento che Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione di Città metropolitane, comuni capoluogo di Regione o sede di area metropolitana, si inserisce pienamente negli obiettivi dell'amministrazione, permettendo di ridurre l'incidenza degli oneri finanziari sul bilancio della città e liberando risorse da destinare al rafforzamento di servizi e interventi destinati alle cittadine e ai cittadini, ancor più nel contesto attuale segnato dalla crisi energetica. (segue) (Com)