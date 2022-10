Roma: Aula approva rinegoziazione prestiti con Cdp, 65 milioni risparmi dal 2022 al 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rinegoziazione con Cassa depositi e prestiti è un passo fondamentale per rendere le finanze di Roma Capitale più sostenibili sul medio e sul lungo termine", ha spiegato l'assessora capitolina al Bilancio, Silvia Scozzese. "Un bilancio in ordine è un prerequisito essenziale per affrontare e vincere le tante sfide che abbiamo davanti, come la necessità di mettere a terra il più velocemente possibile i tanti progetti che abbiamo avviato e che si traducono in servizi migliori, in una amministrazione più efficiente - ha aggiunto - e in generale in una città che riparte e investe sul suo futuro; e come l'esigenza di far fronte alla crisi energetica che, tuttavia, i comuni non possono affrontare in solitudine, senza un forte sostegno da parte del nuovo governo, quando sarà entrato nella pienezza delle sue funzioni. Ringrazio quindi Cdp - ha concluso - per avere contribuito a questo risultato importante che dà ulteriore slancio alla nostra azione". (Com)