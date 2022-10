Usa: Florida, da governo federale aiuti per un miliardo di dollari dopo uragano Ian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha allocato più di un miliardo di dollari in aiuti e finanziamenti alla Florida, per aiutare le autorità statali a riparare i danni provocati dall’uragano Ian. Stando agli ultimi dati forniti dall’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema), l’agenzia ha allocato 545 milioni di dollari per il sostegno alle famiglie e 302 per la risposta delle autorità statali. A questi si aggiungono 130 milioni approvati dall’Amministrazione per le piccole imprese e 98 dal Programma federale per la gestione delle alluvioni. L’assistenza della Fema ha interessato un totale di 26 contee: Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns e Volusia. L’Agenzia ha anche predisposto 15 centri per la ripresa nelle aree più colpite, dove i residenti si possono recare per richiedere assistenza. Il governo federale pagherà per la sistemazione di chi ha perso la casa a causa del maltempo, e ha già effettuato più di 117 mila ispezioni per verificare i danni ad abitazioni e infrastrutture. (Was)