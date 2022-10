Egitto: rilasciati altri 35 prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno rilasciato 35 persone detenute in custodia cautelare per cause politiche. Lo ha annunciato un deputato del parlamento egiziano, membro della commissione presidenziale per la grazia dei prigionieri politici. La misura di “grazia presidenziale” si inserisce nel quadro delle sessioni di “dialogo nazionale”, che si svolgono sotto gli auspici del presidente Abdel Fattah al Sisi. Questo dialogo era stato richiesto, il 26 aprile scorso, da Al Sisi, con l’obiettivo di preparare quella che ha definito “la nuova Repubblica” in Egitto e coinvolge tutte le forze politiche del Paese nordafricano, ad eccezione dei Fratelli musulmani. Tra gli obiettivi, riformare il comitato presidenziale di grazia per formulare raccomandazioni per il rilascio di alcuni detenuti in cause politiche o di coloro che sono ancora sottoposti a processo. (Cae)