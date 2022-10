Roma: Baglio-Tempesta (Pd), con rinegoziazione prestiti conti più solidi e maggiori risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la rinegoziazione dei prestiti "oggi Roma Capitale ha fatto un altro passo in avanti per garantire finanze più solide e maggiori risorse da destinare ai servizi pubblici e ai tanti progetti per migliorare la qualità della vita dei romani e delle romane". Lo affermano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e la presidente della commissione Bilancio di Roma, Giulia Tempesta. "Grazie alla rinegoziazione del debito storico di Roma con Cassa depositi e prestiti approvata oggi in assemblea capitolina, proseguiamo nel percorso di risanamento della grave situazione finanziaria ereditata e rendiamo più forte la città nell'affrontare le conseguenze della pandemia e della crisi energetica, anche accogliendo alcune indicazioni delle opposizioni per mitigare gli effetti del caro bollette sui cittadini - spiegano -. Insieme all'assessora Scozzese e agli uffici comunali, che ringrazio per l'impegno e la disponibilità, abbiamo lavorato con molta attenzione a questo provvedimento - aggiungono -, individuando la proposta tecnica più vantaggiosa e in grado di generare un beneficio economico immediato per l'amministrazione comunale. Abbiamo sfruttato rapidamente e a pieno - concludono - lo strumento della rinegoziazione messo a disposizione da Cdp". (Com)