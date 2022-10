Sicurezza: Lamorgese ringrazia Vigili fuoco a termine mandato, competenza e umanità a servizio cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha inviato al capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Laura Lega, una lettera di ringraziamento per la preziosa e fondamentale attività svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale e anche oltre i suoi confini. "In questi tre anni segnati da avvenimenti inattesi - ha scritto la titolare del Viminale - ho avuto modo di apprezzare la competenza e l’umanità di donne e uomini, sempre al servizio dei cittadini, nell'affrontare innumerevoli prove, molte delle quali estremamente impegnative". Lamorgese ha quindi sottolineato l'altruismo e l'abnegazione che da sempre caratterizzano gli operatori del Corpo e che sono alla base dei sentimenti di riconoscenza e di fiducia manifestati da parte di tutto il Paese. Professionisti dell'emergenza e del soccorso pubblico che mostrano in ogni occasione "l'eccellente livello di preparazione e di capacità operativa, frutto di un consolidato bagaglio tecnico, che vedono primeggiare da sempre il Corpo nazionale tra le organizzazioni specialistiche del settore, con riconoscimenti conferiti anche a livello internazionale". (segue) (Rin)