- "Faremo un'opposizione dura, ma responsabile. Valuteremo ogni singolo provvedimento, ogni singola proposta. Saremo all’opposizione del governo, non del Paese. E se dovesse esser messa in discussione la linea atlantista ed europeista dell’Italia non faremo sconti". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, parlamentare di Azione. (Rin)