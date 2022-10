Iraq: deputati indipendenti formano fronte di opposizione contro premier Al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 15 deputati indipendenti ha formato un “fronte di opposizione” con l’obiettivo di monitorare l’operato del futuro esecutivo guidato dal premier incaricato Muhammad al Sudani. Lo ha dichiarato il parlamentare Hadi al Salami, citato dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. "Attraverso il ruolo di supervisore in parlamento, il fronte dell'opposizione lavorerà per combattere la corruzione e porre fine al sistema delle quote nelle istituzioni statali", ha affermato Al Salami, aggiungendo: "Noi, legislatori indipendenti, oltre al blocco di Ishraqat Kanoun, abbiamo deciso di boicottare la sessione convocata per votare la fiducia al governo”. (segue) (Res)