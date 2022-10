Energia: Patuanelli (M5s), serviva e servirà tetto nazionale a prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come abbiamo sempre detto: serviva da febbraio, serve adesso e servirà in futuro un tetto nazionale al prezzo dell'energia". Lo scrive su Twitter il senatore del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, commentando la dichiarazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul vertice europeo in tema di energia: "Non posso accettare queste conclusioni". (Rin)