- “Spingeremo il governo a prendere iniziative nazionali se non ci fosse in questo Consiglio Ue la scelta sul tetto al prezzo del gas”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “Ci aspettiamo risposte dal Consiglio europeo, da cui poi far derivare scelte utili”, ha aggiunto. (Rin)