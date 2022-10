Carceri: aggressioni, suicidi e sovraffollamento, dopo Covid nel Lazio torna allarme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid, inoltre, aveva attutito anche il problema dell’affollamento. "Minor numero di arresti" dovuti al lockdown, e "adozione di maggiori misure alternative alla detenzione" quali gli arresti domiciliari "avevano ridotto di molto il numero dei detenuti in esubero". Fatto costante il numero di 5.242 posti previsti nelle strutture laziali, a Gennaio 2019 c’erano 1.278 esuberi. Numero quasi azzerato nel 2020, ma che è tornato a crescere e, al 30 settembre 2022 ha fatto registrare già 682 esuberi di cui 450 solo negli istituti romani. Resta fermo, invece, il numero del personale che si occupa della sicurezza delle carceri e dei sevizi ai detenuti. Questo è causa, anche secondo i sindacati che rappresentano gli agenti della polizia penitenziaria, dei continui gesti di violenza. Sicuramente anche per questo, domani, il capo dipartimento della polizia penitenziaria Carlo Renoldi farà visita al carcere di Rebibbia. Negli istituti laziali, nel primo semestre 2022 sono stati contati 418 colluttazioni che hanno provocato 103 feriti (tra detenuti e agenti); di questi numeri, 333 colluttazioni e 69 feriti sono stati contati nelle carceri della Capitale e la previsione per il secondo semestre sembra anche peggiore. "A livello nazionale mancano 4mila unità di polizia penitenziari, a Roma ne mancano 400. Un solo agente deve vigilare oltre 300 detenuti che stazionano su piani e ambienti diversi, ovviamente questo comporta un minor controllo e una maggiore libertà per il detenuto di litigare o compiere aggressioni - ha aggiunto Massimo Costantino Segretario generale Cisl Fns Lazio -. Gli istituti sono sicuri e controllati dal punto di vista delle possibili evasioni, ma all’interno, la mancanza di personale che si occupa dei servizi, dai mediatori culturali, agli assistenti sociali, ai docenti ed educatori o al numero limitato di agenti che non permette lo svolgimento di attività, fa aumentare la tensione". (segue) (Rer)