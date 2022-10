Carceri: aggressioni, suicidi e sovraffollamento, dopo Covid nel Lazio torna allarme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dello stesso avviso è Maurizio Somma segretario regionale per il Lazio del sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe): "la mancanza di personale, il sovraffollamento, l’impunità e una politica molto più garantista di quella che ci dovrebbe essere nelle carceri, favorisce le aggressioni". L’ultima proprio ieri nel carcere di Civitavecchia “dove un agente è stato colpito con un pugno al collo da un detenuto soggetto psichiatrico". Una lunga sfilza di episodi che si ripetono con cadenza quasi quotidiana ma che, in questo caso, solleva anche il problema dei soggetti psichiatrici che, pur non essendo compatibili con il regime carcerario, sono comunque detenuti. "Dovrebbero essere invece ricoverati nelle Rems (residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza) ma che per mancanza di posti – hanno sottolineato i sindacalisti - vengono mantenuti nel carcere come detenuti ordinari e, nonostante le loro patologie, sono associati ad altri detenuti creando situazioni di pericolo per loro, per agli altri”. Alle Rems “devono essere destinati esclusivamente coloro che sono considerati dai tribunali, non giudicabili”, ha concluso il garante dei detenuti del Lazio il quale, però, in buona sostanza è d’accordo sul fatto che un soggetto psichiatrico, non può stare in carcere “lo dice la cassazione”. (Rer)