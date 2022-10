Germania: Holstein (Dz Bank), possibile inflazione a 11-12 per cento a ottobre-novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania potrebbe salire all'11-12 per cento tra ottobre e novembre dal 10 per cento che ha raggiunto a settembre, massimo storico dal 10,5 per cento del dicembre 1951. È quanto affermato dal capo economista di Dz Bank, Michael Holstein, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Allo stesso tempo, Holstein ha evidenziato come il freno al prezzo del gas, che il governo federale sta per introdurre in Germania, dovrebbe frenare i costi da dicembre in avanti. Da allora, ha aggiunto il capo economista di Dz Bank, “il tasso di inflazione dovrebbe tendere a scendere di nuovo, a condizione che osserviamo una stabilizzazione sostenuta dei prezzi dell'energia”. Intanto, a settembre, i costi di produzione in Germania hanno registrato un balzo del 45,8 per cento su base annua. Pari a quello di agosto, il risultato segna il massimo storico dall'avvio della sua registrazione nel 1949. In particolare, il prezzo del gas a uso industriale è salito del 264,8 per cento. Per l'elettricità, l'incremento è del158,3 percento. La farina di cereali è più cara del 44,3 per cento, i mangimi per il bestiame del 34,7 per cento. (Geb)