Taiwan: esportazioni, domanda diminuita di oltre il 3 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dagli esportatori di Taiwan sono diminuiti di oltre il 3 per cento su base annua a settembre, per effetto dell'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse nelle principali economie globali. È quanto indicano i dati diffusi dal ministero degli Affari economici di Taiwan, secondo cui gli ordini sono stati pari a 60,93 miliardi di dollari, in calo del 3,1 per cento rispetto all'anno precedente e in controtendenza rispetto all'aumento del 2,2 per cento annuo registrato ad agosto. Il 54,8 per cento degli ordini relativi a settembre sono stati effettuati dall'estero, in aumento dell'1,3 per cento anno su anno. Secondo le previsioni del dicastero, Taiwan registrerà un calo degli ordini compreso tra l'uno e il 3,6 per cento annuo nel mese di ottobre, con un valore totale delle esportazioni compreso tra i 57 e i 58,5 miliardi di dollari. (Cip)