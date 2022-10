Usa: industria oil and gas cerca di ostacolare transizione dal gas naturale in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lobby dell’industria oil and gas hanno iniziato a fare pressioni sul Congresso per contrastare l’agenda dell’amministrazione Biden contro i combustibili fossili, in vista di una possibile riconquista della Camera dei rappresentanti da parte dei repubblicani dopo le elezioni di medio termine in programma a novembre. Secondo quanto ricostruito dal “New York Times”, a guidare questo sforzo ci sarebbe la American Gas Association, che sta cercando di ostacolare un programma teso ad incoraggiare le famiglie a sostituire i fornelli a gas delle proprie abitazioni con dispositivi elettrici, per combattere il cambiamento climatico. Il rappresentante di una importante associazione di categoria, inoltre, avrebbe partecipato il mese scorso ad una conferenza alla quale erano presenti anche gli esponenti delle principali industrie statunitensi per il gas naturale, affermando che la sua organizzazione si starebbe preparando a collaborare con i repubblicani per “intensificare la sorveglianza” sulle attività del dipartimento dell’Energia. (segue) (Was)