Usa: industria oil and gas cerca di ostacolare transizione dal gas naturale in vista delle elezioni (2)

- Nello specifico, i rappresentanti del settore oil and gas stanno tentando di ostacolare un programma da 4,5 miliardi di dollari che ha promesso sussidi fino a 14 mila dollari per le famiglie a basso reddito che accetteranno di installare sistemi elettrici per il riscaldamento e la cucina nelle proprie abitazioni, sostituendo dispositivi che consumano gas naturale. Il programma è teso a migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di CO2, ma rischia di comportare un calo importante nei ricavi dell’industria oil and gas. Le attività delle lobby dimostrano come stiano cercando di modificare le proprie strategie sulla base del possibile esito delle elezioni di medio termine a novembre. “Il Partito repubblicano dovrebbe riuscire ad ottenere il controllo della Camera dei rappresentanti dopo le elezioni di medio termine, e stanno già cercando di aumentare la supervisione per tentare di cambiare la legge, ove possibile”, ha affermato Allison Cunningham, lobbista per la American Gas Association, durante una conferenza a Minneapolis. (Was)