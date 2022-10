Ucraina: Stato maggiore, rischio di una nuova offensiva dal territorio bielorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non esclude la possibilità di una nuova offensiva russa dal territorio della Bielorussia. Lo ha dichiarato lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, pur precisando che in questo caso l’obiettivo dell’offensiva non sarebbe Kiev. “La minaccia di una ripresa dell’offensiva russa a nord sta crescendo. Questa volta la direzione dell’offensiva potrebbe cambiare verso ovest, allo scopo di interrompere le arterie logistiche principali per la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari dai Paesi alleati”, ha riferito lo Stato maggiore. Sempre secondo Kiev, ci sarebbero misure in corso in Bielorussia per il dispiegamento di truppe e mezzi. “La Bielorussia continua a rendere disponibile il suo territorio per il lancio di missili balistici e droni e ha schierato MiG-31 nei suoi aeroporti militari, aerei che possono essere armati con missili da crociera”, ha dichiarato lo Stato maggiore ucraino. (Kiu)