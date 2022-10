Americhe: Osa discute la "situazione in Perù" dopo denuncia di "colpo di Stato" del presidente Castillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha promesso battaglia. Io "sono qui. Se sarà necessario far scorrere il mio sangue per le strade, a beneficio del mio popolo, lo faccio. Se sarà necessario dare la vita lo farò. Cogliamo che siano provate le accuse, io non esco dal Paese e mi sottopongo a qualsiasi tipo di indagine. Sappiamo che non hanno nessun fondamento reale, sono accuse orchestrate e pianificate, ma continueremo a dare battaglia", ha aggiunto Castillo citato dall'agenzia ufficiale "Andina". La denuncia costituzionale trasmessa martedì al Congresso (l'organo legislativo monocamerale del Paese) porta la firma della procuratrice generale Patricia Benavides. Nel documento vengono sommate le accuse relative a due dei sei fascicoli aperti nei confronti di Castillo: si tratta del caso "Tarata III", in cui Castillo - assieme all'ex ministro delle Comunicazioni Juan Silva e ai nipoti Fray Velasquez e Gianmarco Castillo - è indagato per la presunta concessione irregolare di un corposo appalto pubblico. C'è poi il caso "Petroperù", con al centro le accuse di aggiudicazione irregolare di biodiesel in favore di un imprenditore vicino al governo. (segue) (Brb)