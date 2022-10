Americhe: Osa discute la "situazione in Perù" dopo denuncia di "colpo di Stato" del presidente Castillo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presunti reati, secondo Benavides, compiuti da una "stessa organizzazione criminale" guidata da Castillo. I reati imputati al presidente non sono tra quelli elencati nell'articolo 117 della Costituzione come cause dirette di possibili impeachment. Ciononostante, al termine di un iter parlamentare che inizia nei sottogruppi delle commissioni, il pieno della Camera può approvare con 65 voti favorevoli su 81, la inabilitazione del presidente. Benavides ha detto da parte sua che la denuncia si sostiene su "gravi indizi" dell'esistenza di una rete criminale che fa capo al presidente. "Non c'è vizio peggiore dell'avarizia, soprattutto se presente in chi governa la nazione dal momento che può avvalersi di un carico pubblico per l'arricchimento criminale", ha detto la procuratrice generale. (segue) (Brb)