Americhe: Osa discute la "situazione in Perù" dopo denuncia di "colpo di Stato" del presidente Castillo (7)

- Gli avvocati di Castillo denunciano però l'impostazione della causa intentata dalla procura, definita non una denuncia costituzionale ma una vera e propria accusa penale. "Nel suo insieme è una denuncia penale, una serie di accuse fritte e rifritte con le quali si cerca di creare artificialmente una fattispecie di reato" da far valere ai sensi di una Costituzione "che non conoscono minimamente", ha detto l'avvocato José Polomino. "Tutto deve essere provato, e inoltre ci sarebbe di mezzo anche il diritto alla difesa. Dobbiamo partire da questo non possiamo emettere giudizi senza processo", ha aggiunto. (segue) (Brb)