Libia: sfilza di arresti tra i vertici del consolato generale in Turchia

- La Procura della Repubblica ha disposto una serie di arresti tra i precedenti vertici del consolato generale libico in Turchia, del controllore finanziario, del suo assistente e degli addetti alle procedure contrattuali con l'accusa di aver danneggiato l’erario dello Stato della Libia. Lo riferisce quest’oggi l’Ufficio del procuratore generale, secondo quanto riferito dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”. I nomi delle persone coinvolte non sono stati diffusi. L’ordine di arresto è scattato dopo una valutazione dell'Audit Bureau “in merito ai contratti stipulati dal consolato” che hanno mostrato una violazione “dei doveri derivanti dallo svolgimento della funzione pubblica; una deviazione dalla presa in considerazione del raggiungimento del bene comune; danni ai fondi pubblici” che erano a loro disposizione. Vale la pena ricordare che il pubblico ministero aveva precedentemente ordinato l'incarcerazione per presunta corruzione di dipendenti di numerose missioni libiche all'estero, comprese le missioni in Italia, Marocco, Ucraina, Sud Africa, Uganda e Qatar. (Lit)