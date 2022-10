Portogallo: Rebelo de Sousa, accordo su Corridoio energetico verde va a vantaggio di tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la creazione di un Corridoio energetico verde tra Portogallo, Spagna e Francia raggiunto oggi a Bruxelles dai tre governi va a vantaggio di tutta Europa. Lo ha detto il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, evidenziando come questa interconnessione è una risposta alla necessità di dare risposta ad un bisogno "urgente"e di una "soluzione alternativa" al gas proveniente dalla Russia. Il capo dello Stato ha sottolineato che nel dialogo tra i governi portoghese, spagnolo e francese "è stato superato il problema che esisteva in relazione al gas, utilizzando il gasdotto anche per il trasporto di idrogeno verde", punto che interessava "principalmente" la Francia. Secondo Rebelo de Sousa con questo accordo "ha prevalso il buon senso perché era nell'interesse dell'Europa e poiché c'erano differenze non decisive non c'era motivo di non avere un'intesa". L'accordo per le interconnessioni energetiche è stato annunciato oggi al termine di un incontro tra il primo ministro portoghese, Antonio Costa, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. (Spm)