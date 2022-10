Scuola: Bianchi saluta ministero, grazie per cammino fatto insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È venuto il tempo di salutarci, e vi saluto con passione e affetto. Grazie a tutti e tutte per il cammino fatto insieme in questi mesi. Sono felice e onorato di essere stato il vostro ministro dell'Istruzione e di aver lavorato con voi per una scuola aperta, inclusiva e affettuosa". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, salutando così il dicastero che ha guidato in questi mesi. "La scuola deve essere imparare a vivere insieme, anche se questo insieme non viene spontaneo- ha aggiunto - la nostra scuola deve permettere ad ognuno di trovare la bellezza dello studio. La scuola non è un mondo a parte, ma è e deve essere il cuore della nostra comunità. La nostra è una scuola ambiziosa, un luogo di educazione, in cui si permette ad ognuno di andare oltre, anche oltre ai vostri sogni". Per Bianchi "la scuola è un mondo complicato e difficile, ma sono onorato di esserne stato responsabile. La scuola ha bisogno di essere rispettata e amata". (Rin)