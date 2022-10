Bosnia: ritrovati resti di ossa e scheletri in cantiere centrale idroelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel cantiere della nuova centrale idroelettrica in costruzione di Buk Bijela, vicino alla città di Foca in Bosnia Erzegovina, sono stati trovati resti di ossa e scheletri di persone scomparse durante le guerre degli anni Novanta. La conferma è arrivata dall'Istituto per le persone scomparse della Bosnia Erzegovina, secondo quanto riferito dal network investigativo "Birn". La portavoce dell'istituto, Emza Fazlic, ha riferito che i resti sono stati trovati "per caso" dai lavoratori che stanno svolgendo lavori per la costruzione della centrale idroelettrica. Secondo i dati dell'Istituto, i resti di 43 vittime sarebbero stati ritrovati a Buk Bijela già nel 2006, quando in quel luogo furono svolte delle indagini. Nel maggio del 2021 nella stessa località era stata posata la prima pietra per la costruzione di una centrale idroelettrica, progetto congiunto tra Serbia e Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), nonostante le proteste dell'Associazione delle vittime "Foca 92-95". Nella zona di Foca è ancora in corso la ricerca dei resti di oltre 600 persone, su circa 7mila dispersi delle guerre degli anni '90.(Seb)