Ambiente: giunta Roma approva progetti Mite per adattamento urbano a cambiamenti climatici

- La Giunta di Roma ha approvato nella seduta odierna la delibera proposta dall'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi concernente il programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano istituito dal Ministero per la Transizione Ecologica con D.D. n.117 del 15/4/21, finalizzato ad aumentare la resilienza ai rischi dei cambiamenti climatici dei Comuni sopra i 60mila abitanti. Sono cinque i progetti di Roma Capitale ammessi ai finanziamenti ministeriali per complessivi 5.315.764 euro. Il primo progetto, proposto dal Dipartimento tutela ambientale, è un intervento di forestazione lineare mirato alla ricostituzione dei corridoi ecologici lungo alcune sedi stradali caratterizzate dal fenomeno delle ondate e dalle isole di calore e dalla discontinuità delle alberature. Finanziato con 573.724 euro, prevede, tra novembre 2022 e aprile 2023, la piantumazione di 354 alberi (258 platani, 30 aceri campestri, 18 tigli selvatici, 32 olmi, 16 lecci). Le strade prescelte sono: via Nomentana, viale Etiopia, viale Tiziano, viale M.llo Pilsudski, viale delle Belle Arti. Si stima che queste nuove alberature porteranno a una riduzione di 18 tonnellate di Co2 in 10 anni. Il secondo progetto, presentato dal Municipio XIV, riguarda la riqualificazione ecologica delle aree esterne di 11 asili nido. Finanziato con 735.261 euro, prevede la posa di pavimentazioni con materiali a basso assorbimento di calore e realizzazione di barriere ombreggianti. (segue) (Com)