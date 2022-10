Ambiente: giunta Roma approva progetti Mite per adattamento urbano a cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo progetto, finanziato con 1.489.784 euro e proposto dal Municipio IV, prevede interventi di efficientamento energetico e bioclimatico del plesso della Scuola primaria "Italo Calvino" che saranno completati entro marzo 2024. In particolare, verranno realizzate pareti ventilate sui lati maggiormente esposti a surriscaldamento e utilizzate soluzioni di bioedilizia, insieme alla coibentazione e alla completa riqualificazione delle facciate. Il quarto progetto, in capo al Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu), finanziato con 1.666.994 euro, prevede la realizzazione di una vasca di laminazione per risolvere le problematiche di allagamento nell'area del Fosso di Gregna, nel Municipio VII, dove si sono ripetutamente verificati fenomeni alluvionali intensi. L'opera idraulica prevede anche il riuso delle acque accumulate con l'abbattimento degli inquinanti e soluzioni tecniche che ne permettano un funzionamento automatico, in modo da ridurre interventi di controllo e manutenzione. Il completamento dell'opera è previsto per ottobre 2024. (segue) (Com)