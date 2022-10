Ambiente: giunta Roma approva progetti Mite per adattamento urbano a cambiamenti climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quinto progetto, finanziato con 850.000 euro, riguarda la riqualificazione ambientale dell'area del piazzale Ennio Flaiano nel Municipio III. L'intervento prevede, anzitutto, la rimozione della pavimentazione esistente degradata e il ripristino della permeabilità del suolo. Saranno, inoltre, eliminate le barriere architettoniche, riqualificati i percorsi pedonali ed eliminate le alberature pericolanti per essere sostituite con messa a dimora di nuovi alberi. La fine lavori è prevista per il maggio 2023. "Il pacchetto di interventi di Roma Capitale ammessi ai finanziamenti del Mite nello specifico Programma per il contrasto ai cambiamenti climatici in ambito urbano è un importante supporto al lavoro dell'Amministrazione per il miglioramento della qualità ambientale della città - dichiara l'assessore Alfonsi -. Si tratta di progetti concepiti rispettando i rigorosi parametri indicati e gli obiettivi di impatto ambientale fissati dal Ministero. Sono interventi integrati che includono forestazione, bioedilizia, efficientamento energetico, contrasto dei rischi idrogeologici, impermeabilizzazione dei suoli, riqualificazione urbana. Andiamo avanti affinché Roma sia in grado di centrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall'Agenda ONU 2030 e di quelli dell'Unione Europea sulla neutralità climatica 2050", conclude Alfonsi. (Com)