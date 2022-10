Cultura: dal cinema a mostre e grande musica, il ricco fine settimana di eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complice il bel tempo che caratterizza le "Ottobrate romane", anche questo fine settimana la Capitale offre un cartellone ricco di eventi che spaziano da mostre a concerti, danza e cinema. L'Elektra di Richard Strauss, diretta dal maestro Antonio Pappano, ha aperto lo scorso 18 ottobre, con repliche questa sera e il 22, la stagione sinfonica all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dal classico al pop con l'atteso tour di Marco Mengoni che arriva a Roma domani e replica sabato, al palazzetto dello Sport, date andate soul out in poco. Con l'annunciata data dei Maneskin il prossimo 20 luglio allo stadio Olimpico si è iniziata a delineare la grande programmazione estive "live" nella Capitale. La band romana arricchisce una scaletta, in via di definizione, ma che ha già incassato le date dei Depeche Mode, il 2 luglio all'Olimpico e dei Muse il 18 luglio. Tornando a questo fine settimana, e all'offerta culturale capitolina, prosegue a palazzo Bonaparte la mostra dedicata a Van Gogh che attraverso 50 opere provenienti dal Museo Kröller Müller di Otterlo e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica. (segue) (Rer)