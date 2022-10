Cultura: dal cinema a mostre e grande musica, il ricco fine settimana di eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, da domani e fino al 5 febbraio, al Museo di Roma a Palazzo Braschi sarà aperta ai visitatori "Roma Medievale. Il volto perduto della città", esposizione copre un arco temporale che va dal VI al XIV secolo, dal tempo di papa Gregorio Magno all’indizione del primo Giubileo del 1300. La mostra si sviluppa in 9 principali nuclei tematici che hanno l’obiettivo - grazie alle oltre 160 opere tra mosaici, affreschi e opere mobili messe a disposizione da 60 prestatori tra musei, enti religiosi e istituzioni pubbliche e private - di far luce sull’aspetto di una città ancora in parte superstite, anche se spesso nascosta. In esposizione documenti provenienti in massima parte da luoghi e raccolte romane, proprio allo scopo di esortare i cittadini romani a riscoprire le ricchezze della loro città. L'Azienda speciale palaexpo di Roma, le Gallerie nazionali di Arte antica e il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo propongono una rassegna dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini con un progetto espositivo coordinato e condiviso, articolato in tre mostre distinte dal titolo: "Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo". Il progetto concepito e curato collettivamente ha come punto di partenza il tema della corporeità e intreccia discipline, media, opere originali e documenti di archivio secondo tre direttrici autonome, specifiche per ogni sede, ma concepite per potersi integrare allo scopo di sollecitare riflessioni inedite sulla produzione pasoliniana, sull'influenza culturale che ha esercitato e ancora esercita sullo sguardo di chi la osserva dal XXI secolo. (segue) (Rer)