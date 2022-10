Cultura: dal cinema a mostre e grande musica, il ricco fine settimana di eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restando in tema di mostre, domani è in programma la presentazione dell'atelier Ultrablu, frequentato da artisti neurodivergenti, in piazza Capponi 7 (a due passi da piazza Risorgimento). Per gli amanti del grande schermo, fino al 23 ottobre, prosegue la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse che vede come fulcro centrale l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sta coinvolgendo altri luoghi e realtà culturali della Capitale con anteprime e incontri d'autore: James Gray (20 ottobre ore 16:30), con Paolo Virzì (21 ottobre ore 16:30) e con il premio Nobel 2022 per la letteratura Annie Ernaux, in programma al termine della proiezione del suo intimo film Les années Super 8, realizzato con il figlio David Ernaux-Briot (22 ottobre ore 17:30 al Maxxi, via Guido Reni 4a). Protagonista di questo fine settimana anche la danza. Per la stagione del Balletto del Teatro dell'Opera di Roma, domani sera alle 20 sul palco del Teatro Costanzi si inaugura "Giselle" balletto in due atti su soggetto di Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, con musica di Adolphe-Charles Adam. Dirige il maestro Kevin Rhodes, coreografia di Carla Fracci, scene e costumi di Anna Anni, luci di Jean-Michel Désiré. Allestimento del Teatro dell'Opera di Roma. Chiude venerdì sera, infine, "Danza Battente", il festival di danza contemporanea urbana, uno sguardo sullo spazio urbano, sull'abitare e sugli stili di vita attraverso il corpo e la danza in tutte le sue contaminazioni, due piazze del Municipio XII di Roma, con diversi laboratori presso il Teatro Monteverde. (Rer)