Torino: Lo Russo, con criteri attuali Pellerina è luogo migliore per nuovo ospedale

- Abbiamo considerato anche altre aree ma con i criteri attuali questa è l’area migliore. Ma se qualcuno è disponibile a dare una mano a trovare un altro posto ben venga. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando lo scetticismo della Circoscrizione 4 attorno alla scelta della Pellerina come luogo del nuovo ospedale dell'area Ovest della Città. "Abbiamo messo in conto come regola che ogni euro disponibile pubblico non vada a essere utilizzato per comprare aree da privati o bonificare aree inquinate di privati. Detto questo, avvieremo con tutti gli interlocutori, a partire dalla Circoscrizione, un dialogo ma non possiamo perdere tempo: abbiamo bisogno il prima possibile di un ospedale perché la Città ne ha bisogno", ha concluso Lo Russo.(Rpi)