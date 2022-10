Russia: nuova indagine a carico dell'attivista Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo, Aleksei Navalnyj, ha dichiarato che le autorità della Federazione Russia hanno aperto un nuovo procedimento penale a suo carico per aver promosso attività di terrorismo ed estremismo. Navalnyj sta già scontando una pena detentiva di 11 anni e mezzo di carcere per frode, oltraggio alla Corte e violazione della libertà vigilata. "Sono un genio degli inferi. Il professor Moriarty non può competere con me", ha detto Navalnyj in un post su Twitter, paragonandosi ad un personaggio dei romanzi di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. "Pensavate tutti che fossi stato isolato in prigione per due anni, ma si è scoperto che stavo commettendo crimini attivamente. Fortunatamente, il comitato investigativo è stato vigile e non si è perso nulla", ha aggiunto. (Res)