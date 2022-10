Germania: rogo struttura profughi ucraini, si sospetta movente politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sospetta un movente politico dietro il rogo che ha quasi completamente distrutto una struttura per rifugiati ucraini a Gross Stroemkendor, in Meclemburgo-Pomerania anteriore. È quanto comunicato dal vicequestore di Rostock, Michael Peters, che ha aggiunto di aver affidato le indagini all'Ufficio politico. Per il funzionario, “qualsiasi attacco ai rifugiati o ai loro alloggi è anche un attacco ai nostri valori fondamentali”. Peters ha, quindi, sottolineato: “Un attacco del genere è sia sconcertante sia inaccettabile”. Per lo più ucraini, i 14 rifugiati alloggiati nell'edificio e i tre operatori della Croce rossa tedesca (Drk) che li assistono sono riusciti a mettersi in salvo, restando illesi. L'allarme anticendio è scattato intorno alle 21:20, con le fiamme che si sono propagate da una parete esterna al tetto di paglia della struttura, un ex albergo. Per i vigili del fuoco, il rogo ha un'origine palesemente dolosa. Nelle ore precedenti, la polizia era stata chiamata sul posto perché, sul cartello d'ingresso, era stata scoperta incisa una svastica. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha reagito all'incendio con orrore: “Chi ha trovato riparo in Germania dalla guerra di Putin ha dovuto essere salvato dalle fiamme”. Faeser ha aggiunto: “Le indagini sono in corso e ora tutti i retroscena devono essere chiariti”. L'incaricata del governo federale per l'Integrazione, Reem Alabali-Radovan, ha dichiarato che il rogo di Gross Stroemkendor ricorda gli attacchi incendiari con matrice razzista avvenuti in Germania negli anni '90, “a Rostock-Lichtenhagen, Solingen e Moelln”. Per Alabali-Radovan, queste aggressioni sono alimentate dai “messaggi palesi, ma anche subliminali e sprezzanti contro i rifugiati”. (Geb)