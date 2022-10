Governo: Calenda, neanche Metsola può assicurare che posizione FI sia atlantista e netta su guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo Metsola, “che fa oggi una dichiarazione che non corrisponde assolutamente allo stato dei fatti e che la fa per proteggere l’ex presidente del Parlamento, suo compagno di partito nel Ppe, non è giusto”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “Nessuno può assicurare che la posizione di Forza Italia sia atlantista e, sulla guerra in Ucraina, netta, perché Berlusconi è il padrone di quel partito e ha espresso frasi che sono inaccettabili e immorali”, ha sottolineato. (Rin)