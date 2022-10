I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, scoppiano manifestazioni anche a nord-est per dispersi - Anche a Moknine, città situata nel governatorato di Monastir, nel centro-est della Tunisia, i cittadini sono scesi in piazza per chiedere alle autorità tunisine di accelerare le ricerche dei migranti dispersi durante i tentativi di raggiungere le coste italiane. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, nella serata di ieri gruppi di giovani manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza intervenute per disperdere la folla e liberare le strade da pietre e pneumatici bruciati. Le manifestazioni di Moknine fanno seguito allo sciopero generale e alla marcia di protesta a Zarzis, nel governatorato meridionale di Medenine, del 18 ottobre scorso. Sono state oltre 7 mila le persone che hanno preso parte alla marcia dopo settimane di manifestazioni scoppiate a seguito del naufragio di un barcone con a bordo 18 migranti diretti verso l'Europa, partito il 21 settembre e di cui si sono perse le tracce. Lo sciopero generale era stato annunciato dal consiglio amministrativo locale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) a Zarzis e organizzato in coordinamento con l'Associazione di marinai, l'Unione dei contadini, la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani e l'Unione dell'industria e del commercio (Utica). (segue) (Res)